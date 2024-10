Alt werden in den eigenen Wänden – das wünschen sich die meisten Menschen. Spätestens, wenn es mit dem Treppensteigen nicht mehr so klappt oder der Badewannenrand zum Hindernis wird, sind bauliche Veränderungen oder technische Hilfsmittel nötig, um ein selbstständiges Leben zu gewährleisten. In dem Volkshochschul-Vortrag „In Zukunft barrierefrei! – Basiswissen barrierefrei Wohnen“ am Mittwoch, 6. November, 17 bis 18.30 Uhr, wird Grundwissen zu Anforderungen an barrierefreien Wohnraum thematisiert. Nicole Siepe, Architektin und Beraterin der Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen, informiert, auf was bei der barrierefreien Gestaltung der Wohnumgebung zu achten ist oder wie eine Anpassung aussehen könnte. Sie informiert zu Fördermöglichkeiten. Der Vortrag findet in Kooperation mit der Stelle Teilhabe behinderter Menschen der Stadt und der Landesberatungsstelle Barrierefrei Bauen und Wohnen statt. Anmeldung: VHS, im Netz unter www.vhs-ft.de/programm.