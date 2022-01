Wie viele Einwohner hat Deutschland? Wie leben und arbeiten die Menschen? Antworten darauf gibt der Zensus. Die Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung findet alle zehn Jahre statt und erfasst verschiedene Lebensbereiche stichprobenartig. Nachdem die Zählung im vergangenen Jahr coronabedingt nicht stattfinden konnte, ist die Erhebung nun für den Sommer 2022 geplant. Erfasst werden die Daten durch persönliche Befragung. Deshalb sucht die Stadtverwaltung für den Zensus nach Interviewern. Von Mai bis August führen diese in der Regel rund 100 Befragungen durch. Für ihren Einsatz erhalten die Interviewer eine Aufwandsentschädigung, die unter anderem von der Anzahl der Befragungen abhängt und im Durchschnitt 800 Euro beträgt. Bewerbungen können per E-Mail an zensus.info@frankenthal.de gesendet werden. Rückfragen sind auch telefonisch unter 06233 89202 möglich. Mehr zum Zensus ist im Internet unter www.zensus2022.de zu finden.