Alle Juroren wollten wissen, was das für eine Truppe ist, die hinter ihnen gerade die Bühne rockt: Die Frankenthaler Schülerband De Breaks hat mit ihrem Auftritt in der vierten Folge der aktuellen Staffel der Musik-Castingshow „The Voice Kids“ (Sat1) dafür gesorgt, dass Lena Meyer-Landrut, Smudo und Michi Beck von den Fantastischen Vier, Wincent Weiss und Alvaro Soler nach wenigen Takten den Buzzer drückten und damit ihre Stühle in ihre Richtung drehten. Überzeugt haben die zwischen acht und zwölf Jahre alten Tomi, Anton, Matti, Paul und Tom mit dem Green-Day-Song „Holiday“. Die Musiker entschieden sich danach, für die nächsten Runden der Show ins Team von Smudo und Michi Beck zu gehen.