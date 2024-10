Die schönsten Vögel des Zuchtjahres 2024 zeigen die Mitglieder des Vereins Vogelfreunde 68 Flomersheim am Samstag und Sonntag, 2. und 3. November, in der Halle des TuS Flomersheim in der Jahnstraße 16. Mit mehr als 200 Vögeln aus allen Erdteilen sei die Ausstellung eine der artenreichsten und schönsten in der Region, heißt es in der Ankündigung der Vogelfreunde. Sowohl heimische Vogelarten als auch exotische Prachtfinken aus Asien, Afrika und Australien seien zu sehen. Vertreten sei auch die bunte Vielfalt der Sittiche und Kanarienvögel. Geöffnet ist die Ausstellung an beiden Tagen von 9 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Es gibt eine Tombola und ein Suchspiel für Kinder.