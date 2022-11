Tierliebhaber und Experten wird es freuen: Nach zweijähriger Corona-Pause findet am 5. und 6. November wieder die Ausstellung der Vogelfreunde 68 Flomersheim in der TuS-Halle statt. Rund 220 Vögel werden bewertet und etliche weitere können gekauft werden.

Gezeigt werden Farbkanarien und Positurkanarien mit Federkleid in Grün, Gelb, Rot, Orange und Weiß. Auch etliche Waldvögel – ausschließlich aus Nachzüchtung – sind zu bewundern: Unter anderem sind Dompfaff, Stieglitz, Fichtenkreuzschnabel und Erlenzeisig zu sehen. Zur Gattung der Riesenspechte zählen die auffälligen exotischen Prachtfinken und Sittiche. Diese Exoten lebten ursprünglich nicht in Deutschland, sind aber inzwischen auch in unseren Landen heimisch geworden und seien bei Vogelliebhabern ausgesprochen beliebt.

Viel Pflege und Zuwendung

Für die Züchter sind ihre Vögel eine Leidenschaft, sagt Peter Benzmüller, Schriftführer des veranstaltenden Vereins. Sie brauchen viel Pflege und Zuwendung, damit sie gut gedeihen und sich zu gesunden Tieren und somit auch Vorzeigeexemplaren entwickeln. Die 13 Aussteller, ausschließlich Vereinsmitglieder, kommen aus der näheren Umgebung und freuen sich sehr auf die Präsentation, so Benzmüller. Die Ausstellung sei für Laien und Fachleute gleichermaßen interessant, betonte. Die Artenvielfalt sei unter anderem für Kinder sehenswert und lehrreich. In der Vergangenheit seien viele Familien gekommen. Der Verein hoffe auf guten Zuspruch.

Gutachter bewerten Tiere

Unabhängige Gutachter bewerten ausschließlich selbst gezüchtete Vögel. Die Züchter mit den besten Ergebnissen bekommen vom Verein Ehrenpreise. Die Bewertung der Tiere findet vor dem Wochenende statt. Diese Exemplare sind unverkäuflich, wie der Fachmann erklärt. Aber wer ein gefiedertes Haustier suche, habe während der Ausstellung Gelegenheit, eins zu kaufen. Die Mitglieder informierten gerne über ihr Hobby.

Termin

Ausstellung der Vogelfreunde Flomersheim am Samstag und Sonntag, 5./6. November, jeweils 9 bis 17 Uhr, in der TuS-Halle, Falterstraße 16.