Eine Mobilfunkstation mit der neuen Technologie 5G+ hat das Telekommunikationsunternehmen Vodafone in der Johann-Klein-Straße in Betrieb genommen. Mit der Eröffnung dieser „mobilen Datenautobahn“ ist nach Auskunft von Vodafone die nächste Ausbaustufe für das firmeneigene Mobilfunknetz gestartet. Bis Mitte 2025 wolle Vodafone insgesamt drei weitere Mobilfunk-Bauprojekte in Frankenthal realisieren, um Funklöcher zu schließen, das bestehende Netz zu verstärken und darüber hinaus das 5G+-Netz in die Stadt zu bringen. Hintergrund der Ausbaumaßnahmen sei eine positive Entwicklung: Der mobile Datenverkehr in Ballungsräumen wachse rasant – mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell mehr als 30 Prozent. Die Menschen surften immer stärker im mobilen Internet – etwa, um soziale Medien zu nutzen, Videos in HD-Qualität anzuschauen, Events aus Kultur und Sport im Live-Stream zu verfolgen oder sich in Nachrichtenportalen von Zeitungen und anderen Medien zu informieren. „Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung tragen wir mit unseren Investitionen in den weiteren Netzausbau Rechnung“, informiert das Unternehmen. 5G+ sei aber auch ein Schritt in die verzögerungsfreie Information. Dies sei beispielsweise wichtig für den vernetzten Verkehr oder aber die Telemedizin.