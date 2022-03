Das Mobilfunkunternehmen Vodafone hat nach eigenen Angaben in Frankenthal eine weitere Station mit 5G-Technik ausgestattet. Es handelt sich um den Ausbau eines vorhandenen Standorts in der Mörscher Hauptstraße, wie ein Firmensprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärte. Ihm zufolge ist das mobile Breitband-Internet bereits über Anlagen in der Falterstraße (Flomersheim) und in der Straße Am Lausböhl (Studernheim) verfügbar. Bis Mitte dieses Jahres sollen außerdem 5G-Antennen in der Siemensstraße (Industriegebiet Nord) montiert sein, lauten die weiteren Vodafone-Pläne. Mittelfristiges Ziel sei es, möglichst die gesamte Bevölkerung anzubinden. Dafür werde vorhandene Infrastruktur genutzt. Vodafone betreibt nach eigenen Angaben derzeit neun Stationen in Frankenthal.