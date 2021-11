Das Mobilfunkunternehmen Vodafone hat nach eigenen Angaben in Frankenthal eine neue Station mit 5G-Technik in Betrieb genommen. Mit der Installation in der Falterstraße in Flomersheim sei der Ausbau bei der Versorgung mit mobilem Breitband-Internet gestartet, teilte ein Firmensprecher auf Rückfrage mit. An drei weiteren Vodafone-Standorten innerhalb der Stadt werde die 5G-Technologie bis Mitte 2022 eingebaut. Mittelfristiges Ziel sei es, möglichst die gesamte Bevölkerung anzubinden. Dafür werde vorhandene Mobilfunk-Infrastruktur genutzt. Vodafone betreibt nach eigenen Angaben derzeit neun Stationen in Frankenthal.