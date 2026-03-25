Kein Katastrophenszenario, kein erhobener Zeigefinger: Rainer Grießhammer hat im Dathenushaus sein neues Buch „Alles wird anders – nur besser“ vorgestellt.

Rainer Grießhammer ist ein Tausendsassa. Der Chemiker ist Vorstandsvorsitzender der Stiftung Zukunftserbe und Honorarprofessor für nachhaltige Produkte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Er hat zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten verfasst und ist Bestsellerautor. Bei seinem Besuch im Dathenushaus auf Einladung des Protestantischen Diakonissenvereins will der langjährige Geschäftsführer des Öko-Instituts nicht belehren, sondern mit Blick auf die Zukunft Hoffnung erzeugen.

In „Alles wird anders – nur besser“ erzählt Grießhammer von einem Besuch im Transformationsmuseum Freiburg: Smalltalk bei Sekt, serviert von Bob, einem Roboter – ein Sinnbild. Zukunft ist längst da, sie trägt nur noch keine guten Geschichten. So stellt der 72-Jährige die provokante Frage: Verhält sich die Debatte um das Aus für Verbrennungsmotoren in Autos heute nicht genauso wie die ums Rauchverbot vor 20 Jahren? Das wurde erst verteufelt, dann akzeptiert und ist schließlich selbstverständlich geworden. Wandel sei weniger Technik- als Gewohnheitsfrage.

Drei Paare, drei Generationen

Sein bissiger Vorschlag bleibt hängen: Mit Blick auf den Klimawandel Stürme künftig nach den Vorstandsvorsitzenden der Energiekonzerne benennen. Wenn Verantwortung Namen bekomme, werde sie plötzlich konkret, so der Autor.

Im Zentrum seines Buches stehen drei Paare aus drei Generationen: Großeltern, Eltern, junge Erwachsene – miteinander verbunden durch Gespräche, Konflikte, Zweifel und Visionen. Es ist keine Heldengeschichte, es ist ein Generationendiskurs in 60 kurzen Episoden. Das Besondere: Grießhammer mischt harte Fakten mit Fiktion, Sachwissen mit romanhaften Szenen, Dialoge mit politischer Analyse. Hier wird nicht behauptet, sondern ausprobiert: Wie könnten Mobilität, Arbeit, Wohnen, Energie und Demokratie aussehen – wenn wir uns trauen, anders zu denken?

Politik statt Moral

Frustriert blickt der 72-Jährige auf die ausgebremste Fridays-for-Future-Bewegung zurück: Pandemie, digitale Ersatzformate, Online-Petitionen: „Damit ändert sich keine Zukunft“, sagt er. Umweltbewegungen, so seine Kritik, seien oft stark im Anprangern – aber schwach im Erzählen. Genau hier setzt sein Buch an: positive Narrative statt Dauerempörung, politische Maßnahmen statt moralischer Selbstvergewisserung.

Grießhammer kann sich diesen Perspektivenwechsel leisten. Jahrzehntelang prägte er als Wissenschaftler und Autor die deutsche Umweltdebatte. Bücher wie der „Öko-Knigge“ oder „Wen macht die Banane krumm?“ machten komplexe Zusammenhänge alltagstauglich. Jetzt geht er weg vom Ratgeber, hin zur Erzählung als Werkzeug des Wandels. Das Buch schrieb er vor zweieinhalb Jahren – und doch wirkt es erstaunlich aktuell. Vielleicht, weil es weniger Prognose als Einladung ist. Der Autor blickt neugierig voraus auf technologische und gesellschaftliche Entwicklungen, ohne sie zu verklären.

„Wir können nur hoffen, wenn wir handeln“: Dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden durch den Abend. „Alles wird anders – nur besser“ ist kein Fachbuch, sondern ein Möglichkeits(t)raum, der zeigt: Zukunft entsteht dort, wo Menschen anfangen, sie sich gemeinsam vorzustellen. Nicht perfekt. Aber erzählbar. Und genau deshalb machbar.