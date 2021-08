In der Hochphase der dritten Corona-Welle sind sie auch in Frankenthal in einigen Fällen das Mittel der Wahl gewesen: digitale Sitzungen der kommunalen Gremien per Videokonferenz. Vor dem Hintergrund der Pandemie hatte das Land dazu im Dezember 2020 die gesetzliche Grundlage geschaffen. Darin verankert: eine Bewertung der für Notsituationen wie beispielsweise auch Naturkatastrophen der Möglichkeit, Beschlüssen im Stadtrat oder seinen Ausschüssen in einem schriftlichen oder elektronischen Umlaufverfahren oder per Video- oder Telefonschalte zu fassen. Noch bis 10. September läuft deshalb eine Befragung, für die das rheinland-pfälzische Innenministerium mit wissenschaftlicher Begleitung des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung in Speyer und mit den kommunalen Spitzenverbänden drei Fragebögen entwickelt hat. Sie richten sich an Sitzungsleiter, die Gremienmitglieder und auch an die Öffentlichkeit. Auf die Möglichkeit, dass auch Bürger ihre Meinung zu den digitalen Treffen loswerden können, macht die Stadtverwaltung Frankenthal aufmerksam. Der Link zu der Online-Umfrage: https://www.foev-speyer.de/Ratssitzungen. Bewerten sollen die Teilnahme dabei unter anderem ihre Erfahrungen im Umgang mit der verwendeten Software und die Übertragungsqualität.