Deutlich weniger Besucher nutzen derzeit das Angebot der Seniorenbegegnungsstätte Villa Malta. Für den Neustart nach der Corona-Zeit will der Malteser Hilfsdienst das Bastelangebot attraktiver machen und generationsübergreifende Veranstaltungen organisieren.

Während bis Frühjahr 2020 rund 60 Senioren regelmäßig zu Gast in der offenen Begegnungsstätte in der August-Bebel-Straße waren, seien es aktuell etwa 20, sagt Claudia Seeger, Leiterin der Einrichtung mit vier Mitarbeitern. Als Grund dafür nennt sie unter anderem Angst vor einer Ansteckung oder dem Testen, das lange Voraussetzung für den Besuch in der Villa Malta war. Außerdem sei die Einrichtung, die 2013 eröffnet wurde, in Frankenthal nicht sehr bekannt. „Viele denken, wir sind ein Altenheim oder eine Betreuung für Pflegebedürftige“, sagt Seeger. Dabei seien die Gäste in der Seniorenbegegnungsstätte durchweg rüstige Rentner, die das wöchentliche gemeinsame Spielen, Singen, Tanzen und Erzählen zu schätzen wüssten.

Kostenloses Angebot

„Die Villa Malta ist offen für jeden“, betont die Leiterin. Einige Besucher würden sich hier während der Öffnungszeiten nach einem Marktbesuch oder einer Einkaufsrunde in der Innenstadt auch einfach nur bei einem Glas Wasser ausruhen. Eine Anmeldung ist laut Seeger wegen der besseren Planung nur dann notwendig, wenn bei Veranstaltungen Kaffee und Kuchen serviert werden. Alle Angebote sind kostenlos, die Einrichtung finanziert sich ausschließlich aus Spenden. 30 Paten würden die Villa Malta im Moment regelmäßig finanziell unterstützen.

Bastelaktion in den Ferien

Mit einem attraktiveren, auf Nachhaltigkeit ausgelegten Bastelprogramm will man neue Besucher ansprechen. Erster Termin ist ein Ferienangebot am 20. April für zwei Gruppen (10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr) in Zusammenarbeit mit dem Integrationsdienst der Malteser. Kinder und Senioren, Familien aus Frankenthal und aus aller Welt können an diesem Tag unter anderem Insektenhotels aus Konservendosen bauen.

Noch Fragen?

Anmeldung zur Osteraktion und weitere Informationen zum Angebot der Seniorenbegegnungsstätte Villa Malta unter Telefon 06233 889870 und per E-Mail an villamalta@malteser-frankenthal.de.