Mehrere Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei Frankenthal aus den letzten Tagen: Unter anderem suchen die Ermittler nach dem Fahrer eines schwarzen Kombis, der nach Schilderung eines Zeugen am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in der Hanns-Fay-Straße beim Wenden einen weißen Skoda touchiert haben soll. Am Freitag zwischen 18 und 18.30 Uhr erwischte es auf dem Kaufland-Parkplatz (Wormser Straße) einen Kia. Die Beamten konnten dunkle Lackspuren an dem Auto sichern. Den Außenspiegel eines roten BMW X1 hat ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 16 Uhr, in der Gutenbergstraße abgefahren. Vermutlich bei einem Parkmanöver wurde außerdem am Freitag zwischen 10.50 und 12 Uhr ein Peugeot im City-Center-Parkhaus (Welschgasse) demoliert. Der Gesamtschaden: etwa 2000 Euro. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.