[aktualisiert um 13 Uhr] Vier Personen wurden am Sonntagabend gegen 22 Uhr bei einem Unfall auf der Landstraße zwischen Frankenthal-Eppstein und Ludwigshafen-Oggersheim leicht verletzt. Wie die Polizei am Montagmittag mitteilt, wollte ein 71-jähriger Autofahrer von der L524 nach rechts auf die L527 abbiegen. Eine 29-jährige Autofahrerin, die vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf der vorfahrtsberechtigten L527 unterwegs gewesen sei, habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Ihr Wagen stieß mit dem Auto des 71-Jährigen zusammen. Dieser und seine zwei Passagiere wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Die drei kamen ebenso wie die 29-Jährige in eines der umliegenden Krankenhäuser. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro. Weil sich der Unfall zwischen Frankenthal und Ludwigshafen ereignete, waren Einsatzkräfte der Feuerwehren aus beiden Städten mit zusammen sechs Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehr habe die Unfallstelle ausgeleuchtet und an den Unfallfahrzeugen Sicherungsmaßnahmen für den Brandschutz und gegen auslaufende Betriebsstoffe durchgeführt, heißt es im Bericht. Personen hätten nicht aus den Fahrzeugen befreit werden müssen. Weiterhin waren der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und Notarzt, sowie die Polizei Ludwigshafen an der Einsatzstelle.