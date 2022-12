Glück im Unglück hatten die Insassen von vier Fahrzeugen, die am Sonntagabend an der Einmündung der L 524 und der L 527 zwischen Frankenthal-Eppstein und Ludwigshafen in einen schweren Unfall verwickelt waren und dabei leicht verletzt wurden. Wie die Feuerwehr Frankenthal mitteilt, waren die ersten Notrufe kurz vor 22 Uhr eingegangen, woraufhin sowohl die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen als auch die Feuerwehr Frankenthal alarmiert worden seien. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte aus Ludwigshafen, welche von der Feuerwache 3 aus eine kurze Anfahrt hatten, stellte sich heraus, dass keiner der Insassen in den Unfallfahrzeugen eingeklemmt war. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt und dann in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr habe die Unfallstelle ausgeleuchtet und an den Unfallfahrzeugen Sicherungsmaßnahmen für den Brandschutz und gegen auslaufende Betriebsstoffe durchgeführt. Die Polizei Ludwigshafen hat laut Bericht der Feuerwehr die Ermittlungen zu Unfallursache und Schadenshöhe aufgenommen. Die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen war mit zwei Fahrzeugen, die Feuerwehr Frankenthal mit vier Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Weiterhin war der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und Notarzt, sowie die Polizei Ludwigshafen an der Einsatzstelle.