Im Fokus von Kontrollen einer Fahrradstreife der Polizei am Dienstag zwischen 15 und 18 Uhr in der Innenstadt hat unter anderem das verbotswidrige Befahren der Fußgängerzone durch Radler gestanden. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Vielzahl an Durchfahrtsverstößen von Radfahrern, aber auch von Autofahrern festgestellt und geahndet. Darüber hinaus kontrollierte die Fahrradstreife der Polizei auch im Umkreis des Stadtkerns weitere Verkehrsteilnehmer. Hierbei maßregelten die Polizisten das verbotswidrige Telefonieren beim Radeln sowie das Befahren der Radwege in nicht zugelassener Richtung. Insgesamt wurden 31 Verkehrsverstößen geahndet. Des Weiteren wurde ein Verkehrsteilnehmer mit einem nicht zugelassenen E-Scooter kontrolliert und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.