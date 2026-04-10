In der Fußball A-Klasse Rhein-Pfalz bleibt der Kampf um Platz zwei hochspannend. Zwei direkte Kontrahenten treffen am Sonntag aufeinander.

Ein Blick auf die Tabelle legt nahe, dass der Titel in der Fußball A-Klasse Rhein-Pfalz an den aktuellen Tabellenführer ESV Ludwigshafen gehen dürfte. Mit 54 Zählern hat der Spitzenreiter nach 23 Spieltagen sieben Zähler Vorsprung auf Verfolger VfR Frankenthal – und das bei einem Spiel weniger. Für den ESV spricht die Leistungskonstanz. Erst eine Niederlage musste die Mannschaft von Trainer Denis Rothweiler hinnehmen. Allerdings kann bis zum Saisonende noch viel passieren. Spannender als das Titelrennen ist derzeit aber der Kampf um den zweiten Tabellenplatz, den derzeit der VfR Frankenthal belegt. Am Sonntag (15 Uhr) gastiert die Mannschaft von Trainer Filippo Graziano beim viertplatzierten SC Bobenheim-Roxheim. Vorfreude und Spannung sind groß.

Vor allem für Bobenheim-Roxheims Trainer Matteo Randazzo ist es ein sehr reizvolles Derby, war er doch einen Großteil seiner Karriere für den VfR Frankenthal tätig: Von der C-Jugend bis in die Aktivität als Spieler sowie als Trainer von Jugendmannschaften und erster Mannschaft. Zwischendurch trug er die Trikots von Schwarz-Weiss Frankenthal, SV Obersülzen und BSC Oppau, bevor er wieder zum VfR Frankenthal zurückkehrte und 2024 als Spieler zum SC Bobenheim-Roxheim wechselte. Die erste Hälfte der laufenden Spielzeit verbrachte er als Spieler beim Landesligisten TuS Neuhausen.

In allen Bereichen gesteigert

„Das lief eigentlich supergut, gleich im ersten Spiel habe ich beim 3:2 gegen die TSG Pfeddersheim ein Tor gemacht“, blendet der 33-Jährige zurück. Verletzungsbedingt habe er dann allerdings beschlossen, ab der nächsten Saison nur noch als Trainer zu arbeiten. Dann aber kam das Angebot des SC Bobenheim-Roxheim. „Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt, der Verein passt, die Mannschaft passt. Das ist ein gesunder und strukturierter Verein, der eine gute Jugendarbeit macht“, sagt Matteo Randazzo, der offiziell zum 1. Januar das Traineramt übernommen hat. Mit der Entwicklung der Mannschaft sei er zufrieden. „Ich bin ein strukturierter Trainer, der gewisse Vorstellungen hat und ich fordere halt auch viel. Das ist nicht immer einfach, aber ich mit der Entwicklung vollkommen zufrieden. Wir haben uns in allen Bereichen gesteigert und alle geben Gas. Auch außerhalb des Platzes sind das Freunde und das ist auch das, was Spaß macht und sich dann auch in den Leistungen niederschlägt“, verdeutlicht der Übungsleiter.

Von Spiel zu Spiel denken ist die Devise für Randazzo. „21 Punkte sind noch zu holen. Das nächste Ziel ist, gegen den VfR zu gewinnen und die bestmögliche Leistung auf den Platz zu bringen. Wir haben die beiden vergangenen Wochen sehr gut trainiert und haben viel gearbeitet, um uns optimal auf da Spiel vorzubereiten“, berichtet Randazzo, der den VfR in der Favoritenrolle sieht. Das Duell mit dem VfR ist für ihn auch ein Wiedersehen mit vielen Spielern, die er trainiert hat. „Das ist natürlich etwas Schönes und etwas Besonderes“, sagt Randazzo.

VfR Frankenthal will Reaktion zeigen

Den Fokus immer auf das jeweils nächste Spiel zu legen, ist auch die Vorgehensweise des VfR-Trainers Filippo Graziano, dessen Mannschaft zuletzt eine 1:2-Heimschlappe gegen den ASV Heßheim kassierte. „Wir wollen den Druck ein bisschen rausnehmen. Natürlich wollen wir Reaktion zeigen und haben auch etwas gutzumachen“, sagt der VfR-Coach mit Blick auf das mit 2:4 verlorene Heimduell mit dem SC Bobenheim-Roxheim. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen und von Spiel zu Spiel denken“, betont Graziano.

Offen ist, ob der angeschlagene Yannick Busljeta, mit 23 Treffern erfolgreichster Torschütze beim VfR, am Sonntag einsatzfähig ist. Liam Spiegel, der bislang 14 Tore schoss, fehlt wegen seines Studiums während der gesamten Rückrunde. „Die Qualität unseres Kaders ist so gut, dass wir das kompensieren können“, betont Filippo Graziano, der in der Chancenverwertung aber noch viel Luft nach oben sieht. „In meiner jungen Mannschaft fehlt es noch an Erfahrung, aber das Potenzial ist da. Wir können jeden in der Liga schlagen“, hält der Trainer große Stücke auf sein Team.