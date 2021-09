Besucher in Kostümen sind im Technik-Museum Speyer beim Cosplay-Wochenende am 25. und 26. September besonders willkommen. Zum zweiten Mal dient das Angebot mit einem kleinen, aber feinen Unterhaltungsprogramm als coronakonforme Alternative zum sonst an diesem Termin veranstalteten Science-Fiction-Treffen. Den Mehrwert von Cosplay beleuchten Teilnehmer nicht zuletzt bei Vorträgen.

„Willkommen sind alle, die Spaß an Kostümen haben, egal welchen Genres“, sagt Museumssprecherin Corinna Siegenthaler. Die Mitgründerin und Organisatorin des von bis zu 14.000 Gästen besuchten Science-Fiction-Treffens, das wegen der Pandemie zum zwölften und bisher letzten Mal 2019 veranstaltet wurde, gewann eine kleine Anzahl „befreundeter Clubs und Mitglieder des Museums-Fördervereins“ für Fotomöglichkeiten, Infostände und Vorträge an beiden Tagen zwischen 10 und 16 Uhr.

Zu den Akteuren am Cosplay-Wochenende zählt Siegenthaler die deutschlandweite „Star Wars“-Kostümgruppe German Garrison, die Modellbauer des Vereins zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP) aus Speyer und die Umbrella Corporation Hive Palatinate aus der Vorderpfalz. Neben Fans von „Star Wars“ und „Resident Evil“ sind auch Freunde mit dabei von „Star Trek“, von Anime- oder Disney-Charakteren sowie von Superhelden der Unternehmen Marvel Comics („Spider-Man“, „Iron Man“, „The Fantastic Four“) und DC Comics („Superman“, „Wonder Woman“, „Batman“).

Unterhaltsamer Überblick

Aus Anlass des 60. Geburtstags der deutschen Science-Fiction-Romanreihe „Perry Rhodan“ zeigt der Mannheimer Stammtisch eine Ausstellung in der Raumfahrthalle, wie die Sprecherin ankündigt. Der erste „Perry Rhodan“-Band erschien 1961. „Damit ist ,Perry Rhodan’ älter als viele andere Größen dieses Genres“, heißt es. Bis heute erscheint wöchentlich eine Geschichte der Reihe, worüber nicht zuletzt der Sci-Fi-Experte Robert Vogel in seinem Vortrag rund um „Perry Rhodan“ informiert. Vogel gibt seinen unterhaltsamen Überblick über das „Perryversum“ im Forum-Kino gleich zweimal: am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 12 Uhr.

Die leidenschaftlichten Cosplayer Dagmar von Saenger und Frank von Saenger-Barth gehören zu den Stammteilnehmern des Speyerer Science-Fiction-Treffens. Auch beim Cosplay-Wochenende sind sie aktiv: Statt mit einem Info-Stand über ihre Star-Trek-Fangruppe USS Trinity, beteiligen sie sich diesmal mit einem Vortrag im Forum-Kino mit dem Titel „Cosplay – mehr als nur Kostüme“. Er ist an beiden Tagen jeweils von 14 bis 15 Uhr zu erleben. Cosplay steht übrigens für Costume Play, wörtlich übersetzt also „Kostümspiel“.

Geschichten weitererzählen

Für das Ehepaar bedeutet die gemeinsame Leidenschaft zum Live Action Role Playing oder Live-Rollenspiel (Larp) viel mehr als ein gewöhnliches Hobby, wie sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ mitteilen. Zahlreiche Freundschaften seien bei Cosplayer-Treffen und bei Larp-Veranstaltungen entstanden, berichten die „Star Trek“-Fans und Anhänger weiterer Science-Fiction-Sagen. Darüber hinaus gehen sie ihrer Leidenschaft auch bei Foto-Shootings, bei Wohltätigkeitsaktionen wie Spendensammlungen oder Krankenhausbesuchen bei Fans mit Begeisterung nach.

In ihrem Vortrag im Forum berichten Dagmar von Saenger und Frank von Saenger-Barth auch über Filme, in denen Fans die Geschichten rund um „Star Wars“ und „Star Trek“ weitererzählen. Jüngst haben sie selbst einen Video-Dreh im Umfeld der ersten „Star Trek“-Filme unternommen. Der Streifen soll bald auf Internetplattformen laufen, kündigen sie an.

Ein anderer Film aus diesem Genre läuft bereits an beiden Tagen ab 16.30 Uhr im Forum-Kino: „Star Trek Continues Teil 10 & 11: To Boldly Go“. „Die amerikanische Fanfilmreihe setzt die Abenteuer von Captain Kirk und seiner Crew da fort, wo die Originalserie aufhörte“, informiert Siegenthaler. Die Filmvorführung erfolgt in englischer Sprache und hat eine Laufzeit von 100 Minuten.

Kostenlose Platzreservierungen für die Vorträge und Fanfilme sind an der Museumskasse möglich. Reservierungen für diese Programmteile sind nur in Kombination mit einer Eintrittskarte fürs Museum buchbar. Die Sitzplätze sind gemäß der Corona-Auflagen begrenzt und mit dem vorgeschriebenen Abstand eingerichtet. Da auch die Anzahl der Museumstageskarten begrenzt ist, wird eine frühzeitige Anmeldung des Besuchs empfohlen.

Noch Fragen?

Weitere Infos und Tickets für das Cosplay-Wochenende gibt es im Internet unter www.technik-museum.de/cosplay-wochenende. Das Museum empfiehlt, sich vor dem Besuch unter www.technik-museum.de/corona über aktuelle Corona-Maßnahmen und mögliche Einschränkungen zu informieren.