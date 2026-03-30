Die Ortsgemeinde Lambsheim hat zwei Stiftungen so zusammengeführt, dass Förderanträge leichter fallen. Das muss sich jetzt nur noch herumsprechen. Viele können profitieren.

Lambsheim ist gesegnet mit wohltätigen Stiftungen, darunter – in der Zuständigkeit der Ortsgemeinde – Rohrbacher-, Wendel-, Bildungs- und Bürgerstiftung. Allerdings können einen die Satzungszwecke, Entscheidungsgremien und Regeln für den Umgang mit den Vermögen etwas verwirren. Die Lambsheimer Bildungsstiftung und die Lambsheimer Bürgerstiftung mit einem Vermögen von zusammen mehr als 1,5 Millionen Euro kamen wegen ihrer ähnlichen Zwecke und Anlagestrategien für eine Fusion infrage, doch das erwies sich als außerordentlich kompliziert und am Ende unmöglich. Denn die 2012 von Stefan Rohrbacher gegründete Bildungsstiftung ist rechtlich selbstständig und steht unter der Aufsicht des Landes, während sich die 2017 von Heinrich Schaefer ins Leben gerufene Bürgerstiftung rechtlich unselbstständig unter dem Dach der Gemeinde befindet. Da hilft es auch nichts, dass in den Entscheidungsgremien größtenteils dieselben Personen sitzen.

Vordruck für Antrag erhältlich

Jetzt können Ortsbürgermeisterin Barbara Eisenbarth-Wahl (CDU), der Beigeordnete Klaus-Peter Spohn-Logé (Grüne) und Burkhard Schaefer, der Sohn des inzwischen verstorbenen Heinrich Schaefer, nach viel Büroarbeit wenigstens verkünden: Es gibt einheitliche Förderrichtlinien. Lambsheimer Einrichtungen und Privatpersonen, die einen Zuschuss wünschen, können ein digitales Antragsformular nutzen und müssen sich nicht mehr zwingend fragen, ob ihr Anliegen besser bei der einen oder der anderen Stiftung aufgehoben ist. Im Zweifel ordnet das die Verwaltung richtig zu.

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Unterstützt werden unter anderem Bildungs-, Sozial- und Kulturprojekte von Lambsheimer Schulen, Kindergärten, Vereinen und der Gemeindebücherei. Hier stecken zwei Gedanken dahinter: Zum einen können sinnvolle Aktionen ermöglicht werden, die ohne Zuschuss nicht stattfinden würden. Zum anderen können etwa bei Exkursionen Elternbeiträge vermieden werden, sodass jedes Kind, egal ob reich oder arm, mitfahren kann.

Internationale Jugendbegegnungen können ebenso Geld bekommen wie begabte sozial schwache Schüler, die beispielsweise bei „Jugend forscht“ teilnehmen wollen, Studierende mit dem Wunsch nach einem Auslandssemester und bedürftige Senioren, die medizinisches Gerät brauchen.

Am Gemeinwohl orientiert: Heinrich Schaefer

Burkhard Schaefer berichtet, dass sein Vater besonders in den letzten Lebensjahren in großer Sorge um die Demokratie war. Der aus dem Rheinland stammende Chemiker Heinrich Schaefer war lange kommunalpolitisch aktiv und zeitweise Beigeordneter in Lambsheim. „Geboren 1928 hat er den Krieg und seine Folgen hautnah erlebt“, verdeutlicht der Sohn, warum Schaefer auf eine Stiftung hin gespart hat, die Frieden, Völkerverständigung, Teilhabe, Bildung, Gemeinwohl und darüber die demokratischen Werte fördern soll. Burkhard Schaefer nennt das Beispiel einer Flüchtlingsfamilie, deren Tochter die Bürgerstiftung mit digitalen Geräten für die Schule ausgestattet habe. „Sie hat das Abitur mit Bravour bestanden und studiert“, so Schaefer.

Die Bürgermeisterin und ihr Stellvertreter wissen allerdings nur zu gut, wie schwer es ist, mit den wohltätigen Stiftungen einzelne Personen zu fördern. Die Scham sei bei den Betreffenden oftmals einfach zu groß, und Erzieher, Lehrer und Vereinsvorstände hielten sich mit Hinweisen auf mögliche Zuschusskandidaten eher zurück. Ebenso wie Burkhard Schaefer wünschen sich Eisenbarth-Wahl und Spohn-Logé, dass das Angebot der Stiftungen bekannter wird und dass davon mehr Gebrauch gemacht wird.

Kontakt

Förderanträge an die Lambsheimer Bildungsstiftung oder die Lambsheimer Bürgerstiftung können bei der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim eingereicht werden. Fragen werden unter Telefon 06233 3791-115 oder per E-Mail an stiftungen@lambsheim-hessheim.de entgegengenommen.