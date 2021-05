Wie man sich in eine Videokonferenz einwählt oder eine solche digitale Veranstaltung selbst anbieten kann: Darum soll es bei einem einstündigen Seminar der Stadtbücherei am 28. Mai, 10 Uhr, gehen. Zielgruppe der kostenfreien Veranstaltung sind Erwachsene, die noch nie an einer Videokonferenz teilgenommen haben oder sicherer im Umgang mit diesem Kommunikationsmittel werden möchten. Der Workshop wird über den Konferenzdienst BigBlueButton angeboten.

Nachdem alle Teilnehmenden im digitalen Raum eingetroffen sind, werden die Plattform und die wichtigsten Funktionen vorgestellt. Dabei ist genügend Zeit für das eigene Ausprobieren und die Beantwortung von Fragen eingeplant, betont die Stadtbücherei in ihrer Ankündigung.

Für die Teilnahme genügen ein PC mit Webcam und Mikrofon oder ein Tablet, jeweils mit guter Internetverbindung. Es muss nichts installiert werden, da die Videokonferenz im Internet-Browser geöffnet wird. Technische Fragen können vorher telefonisch geklärt werden.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung zu dem Workshop bis 25. Mai erforderlich. Das ist persönlich zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder telefonisch unter der 06233 89630 möglich.