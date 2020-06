Das erste Musikvideo des Gesang- und Musikvereins Lambsheim (GMV) ist fertig. Wie berichtet, haben das Orchester und das Jugendorchester des GMV auf dem Freigelände des Vereins den Klassiker „Auf ihr Brieder in die Palz“ als „Corona Eddischn“ eingespielt, um die proben- und auftrittsfreie Zeit während der Pandemie zu überbrücken. Aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln war dies nur in kleinen Gruppen mit maximal fünf Musikern möglich. Initiiert und geplant hatte die Aktion Dirigent Alexander Petry. Unterstützung gab es vom GMV-Vorstand und von Ashwin „Aki“ Gopalan, der die Rolle des Regisseurs, Kameramanns und Aufnahmeleiters übernommen hatte. Pro Gruppe genügten die veranschlagten 20 Minuten, um die einzelnen Teile des Stücks einzuspielen. In der Nachproduktion wurden die Aufnahmen gesichtet, bearbeitet, geschnitten und abgemischt. Für alle Beteiligten sei es eine neue, aber auch positive Erfahrung gewesen, schreibt der GMV. Das fertige Werk kann unter https://youtu.be/BhKZV-WZdKA angeschaut werden.