Das Leben und Werk des Impressionisten Max Slevogt wird bei dem Vortrag „Max Slevogt – ein Maler der Pfalz“der Volkshochschule Frankenthal am Mittwoch, 20. Mai, 15 Uhr, vorgestellt.

Im Mittelpunkt steht seine künstlerische Entwicklung sowie seine enge Verbindung zur Pfalz. Der Vortrag richtet sich an Kunst- und Kulturinteressierte.

Thematisiert werden Slevogts biografische Stationen von Landshut und Würzburg über die Münchner Kunstakademie bis zu seinem langjährigen Lebensmittelpunkt, dem Slevogthof in der Pfalz. Dort entstanden zahlreiche Werke, die von großformatigen Tafelbildern über Bühnen- und Wandmalerei bis hin zu Aquarellen, Zeichnungen, Druckgrafiken und Buchillustrationen reichen.

Auf dem Slevogthof, seinem langjährigen Lebensmittelpunkt, entstanden zahlreiche Gemälde, die die besondere Atmosphäre der Region einfangen und bis heute als künstlerische Hommage an die Pfalz gelten.

Ergänzend ist für Samstag, 30. Mai, eine Exkursion zu zentralen Wirkungsstätten Slevogts in der Pfalz vorgesehen.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der VHS, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Telefon 06233 349203, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.