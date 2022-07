Mehr als 200 Kurse, Vorträge und Seminare plant die Volkshochschule (VHS) im Herbstsemester. Beteiligt sind auch einige Experten aus Frankenthal. Eine neue Zielgruppe sind Schüler. Ob alle Veranstaltungen tatsächlich in Präsenz stattfinden, steht allerdings noch in den Sternen.

Die enorme Planungsunsicherheit durch die Corona-Pandemie ist auch der Grund dafür, dass das gedruckte Programmheft nicht besonders ausführlich ist. „Es enthält nur die Basisdaten, die weiterführenden Informationen sind auf unserer Homepage zu finden“, erklärt VHS-Leiterin Ulrike Rudek. Die thematischen Schwerpunkte liegen wie schon in der Vergangenheit in den Bereichen Arbeit, Beruf und EDV, Gesundheit sowie Sprachen. Auch Kultur und historische Inhalte kommen nicht zu kurz. Kostenlos ist eine Reihe von Online-Angeboten, in der Pfälzer Stadtgeschichten beleuchtet werden. Zu den Referenten zählt Beigeordneter Bernd Leidig (SPD), Vorsitzender des Altertumsvereins, der sich des Themas „Frankenthal 1562 – Eine Stadt entsteht“ annimmt.

In der Schülergeneration sieht Ulrike Rudek mit Blick auf die Zukunft eine ganz wichtige Zielgruppe. Daher gibt es unter der Rubrik „Junge VHS“ eine Reihe von Angeboten, die speziell die Kinder ansprechen sollen. Sie erfahren bei einem Vortrag, welche Vögel am häufigsten die Futterstelle im heimischen Garten anfliegen und ob eine Ganzjahresfütterung der gefiederten Gesellen sinnvoll ist. Ihr theoretisches Wissen können die kleinen Naturforscher dann im Tiergehege im Kleinen Wald praktisch umsetzen. Dort lernen sie nicht nur die heimische Vogelwelt kennen, sondern dürfen auch selbst Vogelfutter herstellen und mit nach Hause nehmen.

Historisches und Impro-Theater

In einem Vortrag im Fachbereich Gesellschaft beschreibt Herbert Baum, Vorsitzender des Fördervereins für jüdisches Gedenken, die Entwicklung der Heil- und Pflegeanstalt Frankenthal von 1811 bis zu ihrer Auflösung 1943. Die Einrichtung unterhielt ab 1821 eine eigene „Irrenabteilung“.

In der Rubrik „Kultur und Gestalten“ ist als Neuheit eine Lesung mit dem in Mannheim lebenden Autor und Kunstkritiker Helmut Orpel zu finden. Er stellt seinen vierten Roman vor, in dem es – mit regionalen Bezügen – um Kunstfälschungen im großen Stil und die Machenschaften großer Investoren geht. Einen Workshop, bei dem verschiedene Techniken des Improvisationstheaters vermittelt werden, bietet Julia Oesch an. Die Frankenthaler Opern- und Konzertsängerin hat sich auf allen großen Bühnen im In- und Ausland einen Namen gemacht.

Wer schon immer mal wissen wollte, wie die Europäische Union so tickt, welchen Einfluss sie auf das Alltagsleben hat und wo die wichtigen parlamentarischen Entscheidungen getroffen werden – die Volkshochschule (VHS) Frankenthal macht es möglich. Im neuen Herbstprogramm wird eine Vortragsreihe zu dieser Thematik angeboten. An zwei Abenden im November referiert Peter Myrczik, Fachbereichsleiter Rat, Beteiligung und Wahlen bei der Stadt Mannheim, über die Entstehungsgeschichte der EU und deren Stärken wie Freizügigkeit und wirtschaftliche Prosperität, von denen Menschen in den Mitgliedsländern profitieren. Aber auch die Schwachpunkte und noch nicht erreichte Ziele kommen aufs Tapet. Bei einer Exkursion zum Europäischen Parlament in Straßburg ist ein Treffen mit einem EU-Parlamentarier und der Besuch einer Parlamentssitzung vorgesehen.

Gebärdensprache lernen

Neu ins Programm aufgenommen wurden zwei Seminare, die jeweils aus Vortrag, Gruppenarbeit und Diskussion bestehen und sich mit der Frage „Was ist Diplomatie?“ sowie den Zielen politischer Bildung in einem demokratischen Gemeinwesen befassen.

Zum ersten Mal bietet die VHS einen Grundkurs der Deutschen Gebärdensprache an. Die Referentin Stephanie Fritz, selbst hörgeschädigt, vermittelt Basiskenntnisse zu Alphabet, Grammatik und Mimik. Das Erlernte wird anhand von Spielen und Quiz vertieft. Im Fachbereich Arbeit, Beruf und EDV nennt Ulrike Rudek als Neuheit den kostenlosen Kurs „Digitale Arbeitstools“.

Kontakt

Weitere Informationen und Anmeldungen bei der Volkshochschule Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Telefon 06233 349203/04, E-Mail an info@vhs-ft.de, Internet vhs-ft.de.