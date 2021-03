Am Freitag, 12. März, 19.30 Uhr, hält der Wirtschaftswissenschaftler Hans-Werner Sinn in der Reihe vhs.wissen live einen Online-Vortrag zur Umweltpolitik und deren Auswirkungen. Darauf macht die Volkshochschule (VHS) Frankenthal aufmerksam. Kann Deutschland mit den gewählten Instrumenten – Förderung von Wind- und Solarstrom, E-Autos und anderen Maßnahmen zur Verminderung der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen – das Ziel, den Klimawandel zu verlangsamen, erreichen? Diese und andere Fragen wird Hans-Werner Sinn in seinem Vortrag erörtern, der zu großen Teilen auf seinem Buch „Das Grüne Paradoxon“ basiert. Sinn ist emeritierter Professor der Universität München. Von 1999 bis 2016 war er Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung.

Die Reihe vhs.wissen live bietet Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft, die digital verfolgt werden können. Anschließend besteht die Möglichkeit, live mit den Referenten zu diskutieren. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich: bei der VHS, Telefon 06233 3492-03/-04, Fax 06233 3492-05, von Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr, E-Mail info@vhs-ft.de.