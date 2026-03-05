Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) hat 23 Dozentinnen und Dozenten der Volkshochschulen ( VHS) im Landkreis Bad Dürkheim geehrt, darunter Kurt Waßner, der ab 1990 die VHS Leininger Pforte-Eistal, ab 1998 zusätzlich die VHS Burgendländchen und zwischenzeitlich sogar die VHS Dirmstein geleitet hat. Waßner verabschiedet sich aus dieser Aufgabe. Für langjährigen Einsatz als Kursleiter in der VHS Leiningerland wurden Gisela Diemer, Theo Halama, Susanne Kreuzig, Dörte Landes, Karola Langhauser, Inga Mahling, Ekaterina Ryzih und Harald Schmidt ausgezeichnet.