Für das Frühjahrssemesters können sich nach Angaben der Volkshochschule (VHS) Frankenthal Interessierte ab dieser Woche schriftlich, persönlich und online für Kurse anmelden. Zur Auswahl stehen laut VHS über 200 Veranstaltungen, die zum Teil in Präsenz und vielfach auch online stattfinden. Dazu zählen Sprachkurse, Sport- und Bewegungsangebote sowie Vorträge zu Politik, Gesellschaft und Kultur. Weil sich das Programm wegen der Corona-Pandemie ändern könne, werde es keine gedruckte Broschüre geben. Verbindliche Angaben bis Semesterende – also bis zu den Sommerferien 2022 – seien leider nicht möglich. Um den Umgang mit der Internetseite www.vhs-ft.de zu erleichtern, gebe es ein Faltblatt mit einer Kurzanleitung. Diese sei unter anderem in der Buchhandlung Thalia ausgelegt. Persönliche Anmeldung in der VHS-Geschäftsstelle, Stephan-Cosacchi-Platz 1: Montag, Mittwoch und Freitag, 9 bis 12.30 Uhr; Dienstag, 9 bis 12.30 und 14 bis 18 Uhr; Donnerstag, 9 bis 17 Uhr. Kontakt: Telefon 06233 349203/04, E-Mail info@vhs-ft.de, Internet www.vhs-ft.de. Von Donnerstag, 23. Dezember, bis einschließlich Freitag, 31. Dezember, ist die Geschäftsstelle geschlossen.