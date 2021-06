Die Volkshochschule Frankenthal beteiligt sich mit eigenen Angeboten am bundesweiten Tag für digitale Teilhabe am 18. Juni. Diese Aktion geht zurück auf die Initiative „Digital für alle“, ein Bündnis von mehr als 20 Organisationen aus Zivilgesellschaft, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand.

Die Volkshochschule (VHS) hat drei kostenlose Online-Angebote für Freitag, 18. Juni, auf die Beine gestellt. Beim „DigiTalk am Vormittag“ von 10 bis 11 Uhr geht es um Fragen zu Windows und zu den Office-Programmen Word, Excel, Outlook und Power-Point oder auch zur Nutzung der Bildungsplattform vhs.cloud. Interessierte könnten sich zudem generell über das EDV-Angebot der Frankenthaler VHS informieren.

Der Web-Vortrag „Im Alltag sicher bezahlen“ um 15 Uhr stellt traditionelle und digitale Bezahlmöglichkeiten vor. „Ob im Internet oder beim Einkauf im Supermarkt: Es gibt viele unterschiedliche Bezahlmöglichkeiten, die eine schnelle Entscheidung erfordern“, heißt es in der Ankündigung. Der Vortrag findet in Kooperation mit dem Beratungsdienst „Geld und Haushalt“ der Sparkassen statt.

Um 18 Uhr bietet die VHS noch eine kostenlose „Smartphone Sprechstunde“ an: Experten der Verbraucherzentrale zeigen, „wie man neugierige Apps über die Datenschutzeinstellungen und App-Beschränkungen an die Leine nehmen“ kann. Außerdem Thema: Jugendschutzeinstellungen und die damit verbundenen Möglichkeiten zu verhindern, dass Kinder in versteckte Kostenfallen tappen.

Noch Fragen?

Info und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Telefon 06233 349203, E-Mail info@vhs-ft.de, Internet www.vhs-ft.de. Nach der Anmeldung bekommen Teilnehmer per E-Mail einen Zugangslink geschickt. Bei den Veranstaltungen können per Chat Fragen gestellt werden. Näheres zum Digitaltag 2021 im Internet unter digitaltag.eu.