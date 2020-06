In der Verbandsgemeinde Leiningerland bleiben die Schulturnhallen auch mit der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung dicht. Die Schließung soll bis zum Beginn des neuen Schuljahres am 17. August beibehalten werden, sofern sich die Vorgaben nicht ändern. Das gilt auch für Vereinssport, sagte Bürgermeister Frank Rüttger (CDU) auf Anfrage. Grund dafür sei die Einhaltung der Auflagen, die laut Rüttger „in der Praxis kaum, beziehungsweise sehr bedingt umsetzbar und damit insgesamt fraglich“ seien. Man wolle auch nicht nach Sportart differenzieren – „auch, wenn wir hier unterschiedlich hohes Gefährdungspotenzial sehen“, so Rüttger. Zwar sei eine Differenzierung „sachlich möglich“, würde aber laut dem Bürgermeister zu Verärgerung führen und weitere Probleme der scharfen Abgrenzung mit sich bringen. Rüttger: „Wir sind uns bewusst, dass dies von den Vereinen durchaus anders gesehen wird und diese sehr bemüht wären, die Vorgaben einzuhalten.“