Der VfR Frankenthal hat in der Fußball-A-Klasse keine Aufstiegschancen mehr. Der Tabellenvierte will die Runde dennoch nicht ausklingen lassen. Das Team von Trainer Matteo Randazzo trifft am Sonntag, 15 Uhr, auswärts auf die TSG Eisenberg, die dringend Punkte benötigt, um nicht abzusteigen.

Noch zweimal steht Matteo Randazzo als Cheftrainer des VfR an der Außenlinie, dann ist Schluss. Der 31-Jährige wird nach Saisonende zum SC Bobenheim-Roxheim wechseln. Als Spieler. „Ich