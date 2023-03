Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der VfR Frankenthal startet auswärts in die neue Saison in der Fußball-Bezirksliga. Am Sonntag um 15 Uhr trifft das Team von VfR-Trainer Martin Wohlschlegel auf den ESV Ludwigshafen. Im ersten Meisterschaftsspiel will die Mannschaft ihre guten Leistungen in der Vorbereitung bestätigen. Möglicherweise muss sie aber auf einen wichtigen Spieler verzichten.

Die Vorfreude auf den Ligastart ist zwar da, eine gewisse Skepsis bleibt jedoch. Schließlich wisse keiner, wie sich die Pandemie im Herbst und Winter entwickeln wird, sagt Wohlschlegel.