Der VfR Frankenthal ist in der Fußball-Bezirksliga Vorderpfalz auf jeden Zähler angewiesen, um in der Klasse bleiben zu können. Deshalb will VfR-Trainer Matteo Randazzo vor dem Gang zur FG Mutterstadt auch nicht von einem Bonusspiel sprechen.

„Mutterstadt steht genauso unter Druck wie wir“, sagt der VfR-Coach. Nur eben anders. Denn Mutterstadt liegt mit 61 Punkten in Lauerstellung zur Spitze der Liga und kann durchaus noch auf