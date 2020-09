Fußball-Bezirksligist VfR Frankenthal hat am Sonntag die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Martin Wohlschlegel unterlag beim FV Freinsheim 0:1 (0:1). „Wir waren nicht gierig genug, uns hat der nötige Dampf gefehlt“, sagte Wohlschlegel nach der Partie. Nach einem Lattentreffer in der dritten und einem Pfostenschuss in der vierten Minute seien bei seinen Spielern die Köpfe runtergegangen. Als VfR-Innenverteidiger Tim Laubscher nach einem Foul wegen einer Rippenverletzung ausgewechselt werden musste, habe er das Team umstellen müssen. „Das hat uns aus der Balance gebracht.“ Nach dem laut Wohlschlegel unglücklichen Gegentor mitten in der ersten Halbzeit – nach einem Freistoß waren die Gastgeber mit dem Nachschuss erfolgreich – habe der FV seine knappe Führung klug verteidigt, befand der VfR-Coach. „Wir hatten danach noch zwei, drei gute Chancen, haben aber das Tor nicht getroffen. Freinsheim hat deshalb verdient gewonnen.“ Der VfR Frankenthal büßte die Tabellenführung ein und ist mit weiterhin vier Punkten jetzt Dritter. Neuer Spitzenreiter ist der Ludwigshafener SC.