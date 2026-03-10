Der VfR Frankenthal verliert im Aufstiegsrennen der A-Klasse Rhein-Pfalz an Boden. Zwei Standards kippen das Topspiel in Ruchheim. Am Ende steht eine klare Niederlage.

Ein richtungsweisendes Spiel fand am Sonntag vor 150 erwartungsvollen Zuschauern auf dem Sportplatz des SV Ruchheim statt. Sowohl Gastgeber SV Ruchheim (Platz zwei) als auch die Gäste vom VfR Frankenthal (Platz drei) hatten vor diesem Ligaspiel der A-Klasse Rhein-Pfalz 41 Punkte auf dem Konto. Nur der Sieger konnte den begehrten zweiten Platz hinter Tabellenführer ESV Ludwigshafen (49 Punkte) festigen, der über Relegationsspiele den Aufstieg in die Bezirksliga ermöglichen kann. Nach seinem 4:1 (2:1)-Heimsieg hat nun der SV Ruchheim klar die besseren Karten, zumal sie noch ein Spiel weniger als der VfR Frankenthal absolviert haben. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause war für VfR-Trainer Filippo Graziano ausschlaggebend für die später folgende Niederlage.

„Wir haben das Spiel in der Endphase der ersten Halbzeit durch zwei Standards verloren. Die müssen wir besser verteidigen. Da haben wir das Spiel aus der Hand gegeben. Davor hatte Ruchheim aus dem Spiel heraus keine Chance rausgespielt. In der zweiten Halbzeit haben wir durch den Wechsel auf zwei Stürmer und die Umstellung auf eine Dreierkette noch einmal alles versucht, waren heute aber im Angriff zu harmlos. Am Ende, als wir die Abwehr öffnen mussten, kam Ruchheim noch zu zwei weiteren Toren. Das Ergebnis ist so am Ende zu hoch ausgefallen, war aber verdient für Ruchheim, da sie im Spiel mehr Willen und Kampfgeist gezeigt haben. Ruchheim ist nun im Kampf um Platz zwei im Vorteil, wir müssen uns jetzt in den nächsten Spielen stabilisieren und wieder Spiele gewinnen.“

Es war für die Aufstiegsambitionen des VfR Frankenthal ein weiterer Rückschlag. Das Ziel für die Rückrunde, nun auch in den Spitzenspielen besser als in der Vorrunde abzuschneiden, wurde ein weiteres Mal verfehlt. Dabei begann es bei frühlingshaften Temperaturen auf dem Kunstrasenplatz in Ruchheim gut für das Graziano-Team. Nach abwartendem Beginn beider Teams landete eine Rechtsflanke im Strafraum am Arm von SV-Spieler Kai Gutermann. Schiedsrichter Benjamin Pasternak hatte gute Sicht und entschied sofort auf Elfmeter für den VfR. Stürmer Yannik Busljeta nutzte die Möglichkeit mit einem strammen Schuss in die Mitte zur Führung für sein Team (18.).

Kurz danach kamen auch die Gastgeber gefährlicher vor das Tor der Gäste. Einen Kopfball von Meridon Haxhija konnte VfR-Keeper Marco Knell im kurzen Eck abwehren. Wenig später ging nach guter Kombination ein Schuss von Jan Gutermann knapp am rechten Pfosten vorbei (20. und 21.). Kurz vor der Pause wurde es dann dramatisch. Zunächst scheiterte Gästespieler Baran Koc mit einem Heber fast von der Mittellinie an SV-Torwart Andre Zott, der den Ball im Zurücklaufen gerade noch zur Ecke abwehren konnte (39.).

Wenig später nutzte der SV Ruchheim seine Standards. Zunächst köpfte Haxhija einen auf die lange Ecke ausgeführten Freistoß von Jan Gutermann unbedrängt ins kurze Eck (42.). Fast nach dem gleichen Muster, nun aber von der linken Seite, traf SV-Kapitän Mikail Terzi aus kurzer Distanz nach einem wieder lang ausgeführten Freistoß zur umjubelten 2:1-Führung für Ruchheim.

Zur Pause musste Filippo Graziano Baran Koc verletzt auswechseln. Für ihn kam Alessio Kuwalik. Busljeta hatte wenig später eine erste Ausgleichschance, verfehlte aber mit seiner Direktabnahme das Tor (50.). Mit der Einwechslung von Stürmer Bleron Selishta verstärkten die Gäste den Angriffsdruck. Ruchheim blieb aber mit Kontern gefährlicher. So konnte Marco Knell gegen den allein vor ihm auftauchenden Fabio Jaeger gerade noch abwehren (65.).

Ebenfalls nach einem Konter hatte auch Selishta eine gute Möglichkeit für den VfR, wurde aber bei seinem Lauf auf das Tor gerade noch abgedrängt und am Abschluss gehindert (76.). Insgesamt waren die Offensivbemühungen von Frankenthal trotz viel Ballbesitz zu harmlos. Nur selten kamen die Gäste zu gefährlichen Abschlüssen, meistens wurde der Ball schon vor dem Strafraum wieder verloren.

Ruchheim war da entschlossener und zweikampfstärker. Der eingewechselte Til Krämer prüfte mit einem Schuss ins kurze Eck noch einmal Andre Zott, der zur Ecke abwehren konnte (79.). Am Ende machte es das Team von SV-Trainer Zdravko Barisic dann noch deutlich. Über ihre rechte Seite setzte sich Dean Wittmann zweimal im Zweikampf stark durch. Seine flachen Hereingaben nutzten zunächst Mateo Dujic und wenig später Petros Chorosis frei vor dem Tor zu zwei weiteren Treffern (85. und 88.).

SV-Trainer Zdravko Barisic war trotz des wichtigen und am Ende etwas zu hoch ausgefallenen Sieges nicht ganz zufrieden. „Vom Willen und vom Kampf war das heute schon stark. Wir haben auch gut die Standards genutzt. Spielerisch war ich heute nicht so zufrieden. Wir haben zu viel mit langen Bällen gespielt, und zu wenig unser Kurzpassspiel gezeigt. In der zweiten Halbzeit haben wir gut in der Abwehr gestanden und noch zwei Tore gemacht. Das muss man gegen ein so starkes Gästeteam erst einmal schaffen. Für uns sieht es jetzt gut aus. Wir haben, sollten wir das noch fehlende Spiel auch gewinnen, bereits sechs Punkte Abstand auf den VfR Frankenthal. Aber wir haben jetzt auch auswärts bei Vatanspor Frankenthal und danach mit dem Heimspiel gegen den ESV Ludwigshafen zwei schwere Spiele. Danach wissen wir, wo wir stehen.“

Der VfR Frankenthal erwartet am Sonntag den VfR Friesenheim zum Heimspiel. Bereits jetzt vermisst Filippo Graziano seinen torgefährlichen Flügelspieler Liam Spiegel, der in der Rückrunde wegen seines Studiums in Spanien nicht mehr zur Verfügung steht. Er hat in der Vorrunde 14 Tore geschossen und so auch Yannick Busljeta in der Spitze entlastet. Nun müssen andere Spieler in die Bresche springen, wenn der VfR Frankenthal noch einmal in den Kampf um die Spitzenplätze eingreifen will.