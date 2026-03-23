In der A-Klasse Rhein-Pfalz ist der FC Arabia Frankenthal gegen den VfR ohne Chance. Das Coaching bei Arabia übernimmt ersatzweise ein unverhofft Zurückgekehrter.

Wenig Mühe hatte der VfR Frankenthal am Samstag im Lokalderby der A-Klasse Rhein-Pfalz beim FC Arabia Frankenthal. Auf dem Kunstrasenplatz des SV Studernheim gewann das Team von Trainer Filippo Graziano ungefährdet mit 9:2 (4:0). Der bisherige Tabellendritte (47 Punkte), der durch den Sieg vorübergehend vor Ruchheim (45) auf Platz zwei vor rückte, zeigte sich einmal mehr sehr torhungrig und schraubte sein Torkonto nun auf 96 Saisontore. Der FC Arabia Frankenthal liegt mit 25 Punkten weiter im Mittelfeld. Aktuell ist er aber nicht in der Verfassung, gegen die Spitzenteams zu bestehen. Das wurde am Samstag deutlich.

Für Interimstrainer Danny Blum, der für den verhinderten Coach Christian Köhler das Team betreute, hat das Gründe. „Durch den gerade beendeten Fastenmonat Ramadan konnte nur sehr dosiert trainiert werden. Zudem fehlen uns wichtige Spieler durch Verletzungen. Außerdem hatten wir nach der Winterpause auch einige Abgänge zu verkraften. Wir sind im personellen Umbruch, und waren heute nicht fit genug, um dem VfR Frankenthal Paroli zu bieten. Die Spieler waren heute mehr mit dem eigenen Körper beschäftigt, als mit dem Spiel. Wir müssen jetzt mit dem nun engeren Kader auskommen.“

Blum wieder zurück aus Dubai

Blum hat eine aufregende Zeit hinter sich. Im Januar hatte er sein Abenteuer in Dubai begonnen, wo er als Spieler verpflichtet wurde. Nach dem Beginn des militärischen Konflikts im Iran, der auch Auswirkungen auf die Nachbarländer hatte, ist er seit vergangenen Samstag wieder zurück in der Heimat. „Spielerisch war das Niveau in Dubai für mich kein Problem. Ich hätte auch noch bleiben können. Aber das Risiko, auch für die eigene Familie, war mir dann zu groß. Falls sich die Lage wieder entspannen sollte, will ich wieder zurück. Aktuell helfe ich hier gerne aus, aber Trainer bleibt Christian Köhler.“

Blums Team war nur zu Beginn ebenbürtig und hatte Chancen. Mittelstürmer Adnan Abdel-Ghani scheiterte alleine vor dem Tor an VfR-Torhüter Marco Knell (8.). Wenig später war Knell auch bei einem platzierten Kopfball von Mahmoud zur Stelle (11.). Doch nach diesem Strohfeuer setzte sich die spielerische und läuferische Überlegenheit der Gäste immer mehr durch. Alessio Kulawik hatte bei seinem Pfostenschuss noch Pech (16.), doch wenig später drückte Baran Koc die Flanke von Paul Breyer aus kurzer Distanz über die Linie (17.). Stark dann das nächste Tor für den VfR. Linksverteidiger Jan Misic nahm einen hohen Ball im Lauf an, lief in den Strafraum und traf trocken ins lange Eck (19.). Es folgten weitere Großchancen für die Gäste durch Torjäger Yannik Busljeta (22./30.) und Jonas Weissheimer (31./39.). FCA-Keeper Ahmet Hajra konnte sich mehrmals auszeichnen. Kurz vor der Pause erhöhte der VfR Frankenthal dann vorentscheidend auf 4:0. Alessio Kulawik traf noch mit einem Doppelschlag zum Pausenstand (39./42.).

Busljeta erzielt 23. Saisontor

Auch nach dem Pausentee änderte sich nichts an der drückenden Überlegenheit des Graziano-Teams. Yannik Busljeta spitzelte den Ball aus kurzer Entfernung zu seinem 23. Saisontor über die Linie (52.). Wenig später traf der eingewechselte Samuel Walz mit starker Direktabnahme zum 0:6 (56.). Danach wechselte Filippo Graziano gleich dreimal. Die Leistungsträger Busljeta, Kulawik und Weissheimer angesichts der hohen Führung Feierabend. Zu einem Bruch kam es aber nicht. Es dauerte nicht lange, bis Einwechselspieler Oguzhan Lozan die Vorlage des ebenfalls eingewechselten Alessio Giganti zum 0:7 verwertete (62.). Auch der FC Arabia wechselte nun dreimal. Während der VfR weitere Großchancen vergab, wurden nun auch die Gastgeber torgefährlicher.

Ahmet Pllavici traf mit seinem Freistoß nur das Lattenkreuz (72.), doch wenig später nutzte Schadi Abdul-Ghani eine Unaufmerksamkeit in der VfR-Abwehr zum 1:7 (78.). Die Antwort der Gäste blieb nicht aus. Nun nutzte Giganti die Vorlage von Lozan zum 1:8 ins leere Tor (84.). Wenig später traf Paul Breyer mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 1:9. Arslan Tahin gelang noch kurz vor Spielende nach einem Konter der zweite Treffer für sein Team zum 2:9-Endstand. Da das Topduell zwischen Verfolger SV Ruchheim und Spitzenreiter ESV Ludwigshafen mit einem 3:3-Remus endete, rückte der VfR nun auf den zweiten Platz vor.

„Heute war es ein starkes Spiel von uns. Wir haben unsere Überlegenheit gut genutzt, und schnell für klare Verhältnisse gesorgt. Einziges Manko heute war unsere mangelhafte Chancenverwertung“, kommentierte VfR-Trainer Filippo Graziano. Sein Team erwartete nächste Woche den ASV Heßheim im Ostpark. Der FC Arabia muss im nächsten Ortsderby bei Vatanspor Frankenthal antreten.