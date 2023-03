Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit vier Spielen ist Fußball-Bezirkligist VfR Frankenthal nun ohne Punkt und sitzt dadurch im Tabellenkeller auf einem Abstiegsplatz. Für Trainer Matteo Randazzo kein Grund zu klagen. Seine Spieler müssen am Sonntag (15.30 Uhr) daheim gegen den Ludwigsafener SC das Gaspedal finden.

Die Niederlage am Wochenende bei Weisenheim am Sand schmerzte richtig. Sie ließ den VfR in den roten Bereich der Tabelle rutschen, noch hinter Weisenheim, das ebenfalls weiter auf einem möglichen