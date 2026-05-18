Der VfR Frankenthal verspielt die Chance auf den Relegationsplatz in der A-Klasse Rhein-Pfalz. Dabei liegt die Graziano-Elf bei Vatanspor mit 2:0 vorn.

Seine letzte theoretische Chance auf den Relegationsplatz zwei in der A-Klasse Rhein-Pfalz hat der VfR Frankenthal nach einer vermeidbaren 2:3 (1:0) Niederlage am Sonntag bei Vatanspor Frankenthal endgültig verspielt.

Trotz einer 2:0-Führung reichte es am Ende für das Team von Trainer Filippo Graziano noch nicht einmal zu einer Punkteteilung. Mit viel Willen und starker Moral konnten die Gastgeber das Spiel noch drehen, und liegen nach diesem Heimsieg mit 56 Punkten knapp hinter dem VfR Frankenthal (59) auf Platz vier. Der SV Ruchheim auf Platz zwei (65) hat sich mit einem 15:2-Kantersieg gegen Arabia Frankenthal für die Relegationsspiele warmgeschossen. Auch die Meisterschaft ist für Ruchheim noch drin. Tabellenführer ESV Ludwigshafen (66) muss am letzten Spieltag erst einmal beim VfR Frankenthal gewinnen. Zudem steht noch ein Sportgerichtsurteil zur abgebrochenen Partie des ESV bei der TSG Eisenberg aus.

Corell und Winsel in Abwehr des VfR schmerzlich vermisst

Für VfR-Trainer Filippo Graziano war der Spielverlauf ein Spiegelbild einer eigentlich guten Saison. „Wir haben uns mit unserer noch jungen Mannschaft im Laufe der Saison gut entwickelt, aber in den Topspielen zu viel liegen gelassen. Auch heute haben wir es nicht geschafft, unsere 2:0 Führung ins Ziel zu bringen“, bedauerte der Übungsleiter und ergänzte: „Der Gegner kam über viel Mentalität und Willen immer besser ins Spiel, während wir nachgelassen und zu viele Zweikämpfe verloren haben. Schon der 1:2-Anschlusstreffer ist nur gefallen, weil wir vorher im Mittelfeld unnötig den Ball verloren haben. Am Ende hatten wir auch nicht mehr die nötige Ordnung in der Defensive“, sagte Graziano mit Blick auch auf das Fehlen der erfahrenen Spieler Patrick Corell (krank) und Tobias Winsel (verletzt).

Die erste Halbzeit dominierten die Gäste auf dem Kunstrasenplatz an der Benderstraße. Eine erste Chance von Jonas Weissheimer allein vor dem Tor konnte von der zurück eilenden Vatanabwehr gerade noch zur Ecke geklärt werden (15.). Wenig später traf Weissheimer dann per Kopf zur VfR-Führung (27.). Pascal Nicklis hatte fast von der Torauslinie nach innen geflankt, wo Weissheimer gegen die Laufrichtung von Vatantorhüter David Pepler einnickte.

Weitere Chancen nach einem Freistoß in zentraler Position, der in die Mauer ging und einem Schuss von Alessio Kuwalik im Strafraum, der gerade noch geblockt wurde, blieben danach ungenutzt (29./32.). Ein letzter Schuss von Alessio Giganti nach einem Sololauf ging am Tor vorbei (44.). Chancen für die Gastgeber, die sich auf ihre Defensive konzentrierten, blieben noch aus. Das sollte sich nach der Pause ändern.

„Wir haben dann taktisch umgestellt, und sind den Gegner schon zehn Meter höher angelaufen“, sagte Vatanspor-Trainer Giuseppe Porco zur neuen Marschrichtung. Zunächst war aber noch der VfR Frankenthal gefährlicher. Torhüter Pepler ließ einen Ball fallen, doch VfR-Mittelstürmer Yannik Busljeta traf den Ball beim Nachschuss nicht voll (47.). Nach einem Freistoß fiel dann das zweite Tor für den VfR. Kuwalik traf in der 51. Minute aus guter Position nur den linken Pfosten, doch den Abpraller drückte Baran Koc freistehend über die Linie.

Das Graziano-Team konnte sich jedoch nur kurz über die vermeintlich beruhigende 2:0 Führung freuen. Nach einem Ballverlust nutzte Lukas Neudorf eine Unaufmerksamkeit in der VfR-Abwehr per Kopf zum zu diesem Zeitpunkt überraschenden Anschlusstreffer (55.). Diese Tor gab den Gastgebern neue Zuversicht, während den Gästen offensiv nur noch wenig gelang. Über Zweikampfstärke und mit viel Willen kämpfte sich Vatanspor zurück. Eine erste Großchance lies Bruno Ferreira Da Cruz noch ungenutzt. Er hatte nach einem langen Ball schon VfR-Torhüter Marco Knell überspielt, doch VFR-Verteidiger Pascal Nicklis konnte seinen Schuss noch vor der Torlinie zur Ecke klären (59.).

Erneut nach einem Ballverlust im Mittelfeld glich Vatanspor dann aus. Der lange Ball erreichte Luca Ferrara auf der linken Seite, der gekonnt ins lange Eck traf (70.) VfR-Verteidiger Tobias Nicke konnte ihn nicht mehr am Torschuss hindern. Mit offensiven Wechseln reagierte Filippo Graziano nach dem Ausgleich. Zwei Chancen durch den eingewechselten Oguzhan Lozan, dessen Schuss Pepler zur Ecke abwehren konnten, und von Busljeta, der eine Unsicherheit des Vatantorhüters nicht nutzen konnte, waren die Folge (76./79.). Mit einem direkt verwandelten Freistoß gelang Vatanspor auf der anderen Seite noch der umjubelte Siegtreffer. Samet Aydogan traf in der 84. Minute mit seinem Flachschuss unter der hochspringenden VfR-Mauer hindurch ins linke Eck zum 3:2.

Das war die Entscheidung, denn die nachlassenden Gäste kamen nicht mehr erfolgversprechend vor das Vatantor. Aus ähnlich guter Position wie zuvor beim Führungstreffer hatte Marco Porco noch eine gute Möglichkeit für den Gastgeber. Sein Freistoßschlenzer an der Mauer vorbei war aber nicht scharf genug (90+2). Gleich danach pfiff Schiedsrichter Til Bungert das spannende Lokalderby dann auch ab.

Vatansportrainer Giuseppe Porco freute sich mit seinem Team über den nächsten Erfolg gegen den Lokalrivalen. „Ich denke wir haben bewiesen, dass wir stärker sind als der VfR. Wir haben sie im Pokal und heute im Heimspiel zweimal geschlagen. Auch beim 2:2-Unentschieden im Ostpark waren wir das bessere Team. Wir haben heute eine starke Mentalität gezeigt, und auch nach dem 0:2 Rückstand die Ruhe bewahrt. Wir sind stark zurück gekommen, und haben da auch unsere Qualität gezeigt.“

Porcos Mannschaft muss am kommenden Sonntag beim MTSV Beindersheim antreten. Die Beindersheimer haben nach ihrem 2:1-Sieg beim VfR Friesenheim noch die Möglichkeit, im Fernduell mit Altleiningen den Abstieg zu vermeiden. Der VfR Frankenthal wird im letzten Ligaspiel gegen den aktuellen Tabellenführer ESV Ludwigshafen versuchen wollen, seine negative Bilanz gegen die Topteams aufzubessern. In Samuel Walz und Til Krämer, die zum Ligakonkurrenten SC Bobenheim-Roxheim wechseln, stehen bereits zwei Abgänge fest.