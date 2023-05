Durch den 7:2-Erfolg im Ostparkstadion am vergangenen Spieltag hat es Fußball-Bezirksligist VfR Frankenthal am letzten Spieltag bei Südwest Ludwigshafen (Sonntag, 16 Uhr) in der eigenen Hand, die Klassenzugehörigkeit zu sichern. Jetzt ist aber auch der Kopf gefragt.

Die Situation vor dem letzten Spieltag birgt auch Gefahren für den VfR Frankenthal. Erst zwei Spiele hat Südwest Ludwigshafen in dieser Saison gewonnen. Es ist die Mannschaft mit dem schlechtesten Angriff (30 Tore) und der mit Abstand schlechtesten Defensive (130 Gegentore). Gewinnt der VfR in Ludwigshafen nicht, dann stehen sie doch sehr blöde da. Denn ein Unentschieden reicht nicht, wenn in dem Spiel ESV Ludwigshafen gegen SV Weisenheim am Sand eine Mannschaft gewinnt, egal welche.

Die Frankenthaler haben in dieser Saison zu gerne in der Anfangsphase mal ein Tor kassiert, um dann dem Rückstand hinterherzulaufen. Zuletzt waren es sogar zwei Treffer. Andererseits: „Dass wir das brutal wichtige Spiel gegen den ESV Ludwigshafen nach einem 0:2-Rückstand noch drehen und kühlen Kopf bewahren, das spricht für das Team“, sagt VfR-Trainer Matteo Randazzo. Deshalb ist im Spiel bei Südwest auch der Kopf gefragt, darf das Spiel nicht von Anfang an als gewonnen abgehakt werden.

So sieht das auch Randazzo. „Im Training am Dienstag habe ich die Spieler erst einmal wieder runtergeholt“, sagt er. Jetzt komme der nächste Gegner. Dem müsse der gleiche Respekt entgegengebracht werden wie den anderen zuvor. „Nicht immer gelingt ein Achterschlag“, spielt der Coach auf den 8:1-Kantersieg im Hinspiel an.

Der erfahrene Tobias Winsel ist zurück, dafür fehlen die jungen Wilden aus der A-Jugend, die jüngst so positiv überrascht haben. „Am besten wir machen gleich am Anfang ein Ding rein“, will sich Randazzo jeden Nervenkitzel ersparen.