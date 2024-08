Im Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz hat der VfR Frankenthal am Mittwochabend einen 6:0 (3:0)-Sieg gegen den Lokalrivalen Vatanspor eingefahren. Doppeltorschütze für den VfR war in der 23. und 58 Minute Oguzhan Lozan. Der starke Yannick Busljeta mit dem 2:0 in der 36. Minute und Paul Breyer (43.) hatten für die 3:0-Pausenführung der Gastgeber gesorgt. Samuel Walz gelang kurz nach der Pause das 4:0, den Endstand besorgte David Wißmaier (85.). Die Gäste blieben vieles schuldig, konnten dem schnellen und effizienten Spiel des VfR nur wenig entgegensetzen. Einen 3:0-Heimsieg fuhr derweil der FC Arabia Frankenthal gegen die DJK Eppstein ein, deren Lokalrivale TSV dem SC Bobenheim-Roxheim mit 0:5 unterlag. SW Frankenthal verlor gegen den FC Arminia Ludwigshafen II 2:7.