Frankenthal. Gleich zum Auftakt erwartet Bezirksligist VfR Frankenthal ein echter Kracher. Die Mannschaft von Trainer Matteo Randazzo ist am Sonntag (14.30 Uhr) beim Spitzenreiter SV Geinsheim zu Gast.

Die Winterpause ist vorbei und es wird wieder ernst für den VfR Frankenthal. „Im Großen und Ganze zufrieden“, zeigt sich Trainer Randazzo mit der Vorbereitung seines Teams auf den Rest der Saison. Es habe allerdings den einen oder anderen krankheitsbedingten Ausfall gegeben, wie das eben leider immer so ist im Winter. Auch der Trainer selbst ist vor dem Spiel beim unangefochtenen Tabellenführer Geinsheim nicht ganz fit. „Ich weiß es noch nicht genau“, antwortet Randazzo auf die Frage, ob er am Sonntag in Geinsheim dabei sein werde. Spielen werde er jedenfalls sicher nicht, so der Coach, der in seinen drei Einsätzen schon zwei Treffer erzielt hat.

Die Ausgangslage für den Tabellenelften vor dem Auftakt am Sonntag ist klar. „Es wird kein einfaches Spiel“, weiß der Übungsleiter. Aber es wird auch nicht unmöglich, etwas Zählbares aus dem Dorf an der Weinstraße zu entführen. „Wir müssen über 90 Minuten dagegenhalten und diszipliniert spielen. Gegen Mutterstadt haben wir das super gut gemacht.“ Im Spiel gegen den Tabellendritten hieß es Anfang November nach einem 1:2-Pausenrückstand 4:2 für den VfR, Randazzo erzielte den letzten Treffer des Tages.

Gegen Geinsheim sind Nick Zwetzich, Tobias Winsel und Konstantin Huber zumindest fraglich. „Ich bin trotzdem guter Dinge. Zur Not helfen eben ein paar aus der A-Jugend. Das sind super Spieler“, lobt der Coach. Mit einem unverhofften Dreier könnte der VfR den Abstand zu den Abstiegsrängen womöglich etwas erhöhen.