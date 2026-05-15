Dritter gegen Vierter: Das ist das Topduell der A-Klasse Rhein-Pfalz. Doch nur für eine Mannschaft geht es in dieser Saison noch um etwas.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende hat der VfR Frankenthal immer noch die Chance, den zweiten Tabellenplatz zu erobern. Am Sonntag, 15 Uhr, ist der Tabellendritte bei Vatanspor Frankenthal zu Gast.

„Wir haben noch mal zwei Brocken vor der Brust“, sagt VfR-Trainer Filippo Graziano auch mit Blick auf das Heimspiel zum Saisonabschluss gegen Tabellenführer ESV Ludwigshafen. „Leider haben wir es nicht mehr selbst in der Hand. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und beide Spiel gewinnen“, betont er. Der VfR hat 59 Punkte auf dem Konto, drei weniger als der Tabellenzweite SV Ruchheim, der am Sonntag den FC Arabia Ludwigshafen empfängt und zum Abschluss beim ASV Heßheim gastiert. Der Traditionsverein muss also auf Schützenhilfe hoffen, um wenigstens noch ein Entscheidungsspiel um Platz zwei zu erzwingen, legt aber den Fokus natürlich auf die eigene Leistung. „Es wird mit Sicherheit ein heißes Spiel, sie werden uns nichts schenken“, ahnt Graziano.

Für Vatanspor, mit 53 Punkten Tabellenvierter, sei es ein „Spiel wie jedes andere“, sagt Trainer Giuseppe Porco. Sein Fokus liegt schon auf der nächsten Saison. „Wir trainieren Woche für Woche konzentriert und arbeiten daran, uns für die nächste Saison zu verbessern“, schildert der Übungsleiter.