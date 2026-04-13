Der SC Bobenheim-Roxheim führt im Spitzenspiel viermal, doch der VfR Frankenthal zeigt Moral und dreht das Derby doch noch zu seinen Gunsten.

Nichts für schwache Nerven war am Sonntag das Spitzenspiel der A-Klasse Rhein-Pfalz zwischen dem SC Bobenheim-Roxheim und den Gästen vom VfR Frankenthal. In einem der spektakulärsten Spiele der Saison setzte sich der VfR Frankenthal auf dem Naturrasenplatz am Binnendamm mit 7:4 (6:4) durch. Das Team von Trainer Filippo Graziano glich viermal die Führung der Gastgeber aus, bevor es noch vor der Pause mit drei Toren im Minutentakt vorentscheidend davonzog. Abwehrschwächen auf beiden Seiten, die beide Teams in der ersten Halbzeit konsequent nutzten, führten zu diesem unerwarteten Torfestival.

Mit diesem Auswärtssieg wahrte der VfR Frankenthal nach der unnötigen Heimniederlage gegen den ASV Heßheim mit 50 Punkten seine Chancen auf Platz zwei. Der Abstand zum SC Bobenheim-Roxheim (46 Punkte) beträgt nun vier Zähler.

VfR-Trainer Filippo Graziano sprach nach den packenden 90 Minuten von einem „wilden Spiel mit vielen Einladungen auf beiden Seiten. Wir sind trotz der vielen Gegentore, die wir besser verteidigen müssen, immer wieder zurückgekommen. Wir haben die Ruhe bewahrt, unsere Moral und Mentalität war heute sehr stark. In der zweiten Halbzeit waren wir dann in der Abwehr souveräner, einige Konterchancen können wir noch besser ausspielen. Ich bin heute sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, die auch kämpferisch sehr stark war. Erfreulich war, dass Patrick Corell nach seiner langen Verletzungspause erstmals wieder über 90 Minuten spielen konnte. Überragend hat heute Bleron Selistha als Sturmspitze gespielt. Heute hat er, wie auch andere Spieler, gezeigt, welche Qualität sie haben.“

SC-Trainer Matteo Randazzo, der lange beim VfR Frankenthal als Spieler und Trainer tätig war, musste sich nach diesem Derby erst einmal sammeln. „Es fällt mir schwer, dafür heute die richtigen Worte zu finden. Es war lange ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften wollten gewinnen. Nach der Pause fehlte bei uns dann die Durchschlagskraft. Es ist aber klar, dass wir unsere Führungen länger halten müssen. Wir haben jedes Mal gleich wieder einen Gegentreffer bekommen. Da müssen wir erwachsener spielen. Wir hatten in der Abwehr keine Kompaktheit, schwere eigene Fehler kamen dazu. Es ist bitter, wenn man das Derby so verliert, aber es geht weiter.“

Schon nach vier Minuten ging sein Team erstmals in Führung. Nach einem kurz ausgeführten Eckball köpfte Janne Gräble frei aus kurzer Distanz ein. Für den ersten Ausgleich sorgte Vincenzo Caschetto, der einen Rückpass von Bleron Selistha zum 1:1 nutzte (9.). Wenige Minuten später legten die Gastgeber erneut vor: Jonas Vogel nutzte einen berechtigten Foulelfmeter zum 2:1 (21.). Vogel wurde zuvor von Corell im Strafraum zu Fall gebracht.

Nun waren wieder die Gäste am Zug. SC-Torhüter Marcel Bulla, der keinen guten Tag hatte, ließ einen Weitschuss von Selistha nach vorne prallen, Jonas Weissheimer nutzte die Möglichkeit überlegt zum 2:2-Ausgleich (30.). Nach einem Ballverlust in der VfR-Abwehr traf Janne Gräble mit einem Traumtor in den oberen Winkel zum 3:2 (34.). Doch fast direkt nach dem Anstoß jubelten schon wieder die Gäste: Paul Breyer spitzelte einen langen Ball über die SC-Abwehr gekonnt zum 3:3 über die Linie (35.).

Beide Teams gaben weiter Vollgas und boten durch Abwehrfehler Gelegenheiten. Einen schlampigen Querpass in der VfR-Abwehr erlief sich SC-Stürmer Jonas Vogel, der trocken zum 4:3 traf (37.). Doch der VfR Frankenthal bewies Nervenstärke. Bleron Selistha setzte sich im Laufduell gegen SC-Verteidiger Marvin Ernst durch und traf zum 4:4 (41.). Eine Minute später nutzte Selistha einen Querpass von Weissheimer zu seinem zweiten Tor (42.). Kurz vor der Pause spielte SC-Torhüter Bulla den Ball zum Gegner, Oguzhan Lozan nutzte das Geschenk zum 4:6 (44.).

In der zweiten Halbzeit verflachte das Derby. Der SC hatte spürbar an den drei Gegentreffern vor der Pause zu knabbern und kam kaum noch gefährlich vor das Tor. Die Gäste spielten kontrollierter. Den Schlusspunkt setzte Pascal Nicklis mit einem Flachschuss ins kurze Eck nach Vorarbeit von Breyer (65.). Der SC Bobenheim-Roxheim ist am Freitag auswärts beim heimstarken Vatanspor Frankenthal gefordert, während der VfR Frankenthal spielfrei ist. Erst danach wird sich zeigen, was der Sieg wert ist.

„Wir müssen abwarten, was nächste Woche unsere Mitkonkurrenten machen. Dann spielen wir bei Armina Ludwigshafen II. Das wird auch nicht einfach.“, sagte Filippo Graziano, der hofft, dass der verletzte Torjäger Yannik Busljeta dann wieder einsatzbereit ist.