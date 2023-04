Als die RHEINPFALZ Matteo Randazzo anruft, sitzt der Trainer von Bezirksligist VfR Frankenthal beim Friseur. Mit neuem Haarschnitt und frischem Elan geht der VfR-Coach ins Heimspiel seiner Elf gegen den FV Dudenhofen II.

„Die Friseur sitzt auf jeden Fall“, sagt Randazzo und lacht. „Vor vier Wochen habe ich mir die Haare auf drei Millimeter abschneiden lassen und das danach ein bisschen bereut“, so der Coach mit einem Augenzwinkern. Diesmal habe er nur die Seiten richten lassen.

Wie der alte Haarschnitt ist auch das vergangene Spiel des VfR abgehakt: 1:3 hieß es gegen den BSC Oppau. Gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib eine besonders bittere Niederlage für den VfR. Doch Randazzo gibt sich kämpferisch: „Unser Vorsitzender Salvatore Maurto hat es genau richtig gesagt: Es sind noch sechs Spiele, und noch ist nichts verloren.“

Auf den VfR wartet mit dem FV Dudenhofen II allerdings eine Wundertüte (Sonntag, 15.30 Uhr). Denn wie das bei Zweiten Mannschaften nun mal so ist: „Man weiß nie, was von oben runterkommt. Ihre Erste spielt am Samstag. Das ist wie mit Mechtersheim. Sie verlieren erst 0:6, und gegen uns haben sie eine starke Mannschaft auf dem Platz. Aber so ist es halt“, sagt der Coach, der auf jeden Fall einen Gegner, „der Fußball spielen kann“, im Ostparkstadion erwartet. Doch gerade das könnte dem VfR liegen, hofft Randazzo: Gegen spielstarke Mannschaften habe Frankenthal bisher eine bessere Figur gemacht.