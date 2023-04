Nach dem enorm wichtigen 2:1 (2:0)-Erfolg kann der abstiegsbedrohte Bezirksligist VfR Frankenthal bereits am Freitagabend nachlegen.

Auf die Mannschaft von Spielertrainer Matteo Randazzo wartet ein Flutlichtspiel beim FC Lustadt. „Richtig gut“ habe der Sieg zuletzt gegen den FV Dudenhofen II getan, so der Trainer. „Der Anfang ist gemacht und jetzt wollen wir eine Serie starten“, schiebt er hinterher. Es ist allerdings keine einfache Aufgabe, die da auf den VfR wartet. Die Hausherren sind Tabellenfünfter und haben die letzten beiden Spiele gewonnen. Davor verloren sie nur denkbar knapp mit 4:5 bei Primus SV Geinsheim. „Das ist eine starke Mannschaft“, weiß der Trainer. „Außerdem haben sich ein Fest bei sich vor Ort, da wird also auch was los sein.“ Die Frankenthaler ihrerseits könnten mit einem Dreier den Sieg gegen Dudenhofen II erst richtig vergolden. Denn dann wäre – entsprechende Ergebnisse der Konkurrenz vorausgesetzt – ein Sprung aus der Abstiegszone möglich. Aktuell liegt der VfR bei 32 Punkten. Die Frankenthaler Verletztenliste wird indes nicht kürzer. Gegen Dudenhofen musste Randazzo bereits zur Pause doppelt wechseln. Bei Nick Zwetzich und Tom Hartmann ist ein Einsatz ungewiss, auch Oguzhan Lozan ist krank. Ihnen hat der Coach in der verkürzten Trainingswoche zur Regeneration freigegeben. Anpfiff in Lustadt ist um 19 Uhr.