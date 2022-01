Mit einem Schlagstock schlug ein 25-Jähriger in der Silvesternacht in der Mühlbergstraße mehrfach auf einen 20-Jährigen ein. Wie das Opfer gegenüber der Polizei angab, verwechselten er und seine Freunde den Beschuldigten mit einer anderen Person. Unvermittelt sei der 25-Jährige dann auf den Geschädigten zugegangen, habe diesen zunächst mit der Faust und anschließend mit seinem mitgeführten Schlagstock mehrfach geschlagen. Gegenüber der Polizei sagte der 25-Jährige wiederum, dass er zuerst von dem 20-Jährigen geschlagen wurde. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Der 25-Jährige war laut Polizei deutlich betrunken, ein Atemtest ergab 1,46 Promille. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.