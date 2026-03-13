Der Rhein-Pfalz-Kreis hat seinen Kommunen die Tempokontrollstatistik für 2025 geschickt. In Bobenheim-Roxheim zeigt eine Vorfahrtsänderung Wirkung.

Die Ordnungsbehörde des Rhein-Pfalz-Kreises hat im vergangenen Jahr im Kreisgebiet bei Kontrollen die Geschwindigkeiten von 55.719 Fahrzeugen gemessen. Davon waren 7018 zu schnell unterwegs. Das geht aus der Jahresstatistik des Landkreises hervor, die am Mittwoch im Bobenheim-Roxheimer Gemeinderat vorgestellt wurde.

Demnach hat das Gros der beanstandeten Auto-, Lkw- und Motorradfahrer (6392) die jeweils erlaubte Geschwindigkeit um höchstens 15 Kilometer pro Stunde (km/h) überschritten, was Verwarnungen nach sich zog. Der Spitzenreiter 2025 war ein Fahrer, der das erlaubte Tempo um 41 bis 50 km/h überbot. Einen genauen Wert gibt die in Bobenheim-Roxheim präsentierte Statistik nicht an. Es wurden 626 Bußgelder und zehn Fahrverbote verhängt.

Beanstandungsquote unter dem Durchschnitt

In Bobenheim-Roxheim, wo fast überall ein Tempolimit von 30 km/h gilt, wurde im vergangenen Jahr 35-mal kontrolliert, wobei rund 6800 Kraftfahrzeuge erfasst wurden. Die hiesige Beanstandungsquote von 9,7 Prozent sei unterdurchschnittlich, sagt Fachbereichsleiter Frank Unvericht. Kreisweit liege die Quote bei 12,6 Prozent.

Die Einführung der Rechts-vor-links-Regel in der Theodor-Heuss-Straße zeigt ihm zufolge Wirkung: Seien dort vorher 14 Prozent der kontrollierten Fahrzeuge wegen ihres Tempos beanstandet worden, so seien es seit November nur noch sechs Prozent gewesen. SPD-Sprecher Werner Bigott begrüßte in der Ratssitzung diese Information. In den sozialen Medien werde über die neue Verkehrsregelung viel geschimpft, aber sie sei, wie die Zahlen belegten, sinnvoll.

In der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim kamen die mobilen Messstationen des Landkreises im vergangenen Jahr 72-mal zum Einsatz. Es wurden 1717 Fahrzeuge erfasst, davon waren 331 zu schnell. 295 Fahrer wurden verwarnt. Die Zuständigkeit für innerörtliche Tempokontrollen ist 2022 von der Polizei auf den Rhein-Pfalz-Kreis übergegangen.