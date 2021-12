Nachdem eine AfD-Stadträtin am Montagabend gegenüber zwei Polizisten den Hitlergruß gezeigt hat, fordern die Fraktionen im Rat den Ausschluss der Frau aus dem Gremium. „So einfach geht das nicht“, sagt jedoch der Verwaltungswissenschaftler Gunnar Schwarting auf Anfrage. Entscheidend für einen Ausschluss der Frau sei, dass diese ihre Wählbarkeit verliert, führt der Honorarprofessor der deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer aus. Dafür brauche es im vorliegenden Fall einen Richterspruch. „Allein aufgrund des Vorfalls geht das nicht.“ Und auch im Falle eines Prozesses komme es auf die Höhe des Strafmaßes an.

Schwarting äußert Verständnis für die politischen Reaktionen. Er betont aber auch, dass ein gewähltes Mitglied eines Kommunalparlaments nicht einfach durch Beschluss der Ratsmehrheit ausgegrenzt werden könne. „Das würde sonst Willkür Tür und Tor öffnen.“

Der Ältestenrat der Stadt Frankenthal kommt am Mittwochabend zu einer Sondersitzung zusammen, um über den Vorfall zu befinden, der sich am Rande von sogenannten Corona-Spaziergängen als Protest gegen die Maßnahmen zum Infektionsschutz ereignete. Vertreter der Stadtratsfraktionen haben im Vorfeld durchblicken lassen, dass sie eine weitere Mitarbeit der AfD-Vertreterin Miroslawa Wagner im Rat für ausgeschlossen halten. Der Vorsitzende von AfD-Kreisverband und Stadtratsfraktion hat die Aktion des Parteimitglieds verurteilt und für Mittwochabend im Anschluss an die Sitzung des Ältestenrats eine Stellungnahme angekündigt.