Angesichts der steigenden Inzidenzen verschärft auch die Stadtverwaltung ihre Kontaktregeln. Der Zugang zum Rathaus sowie zu allen Verwaltungsgebäuden ist ab Mittwoch, 1. Dezember, nur noch für Geimpfte, Genese und Getestete gestattet. Die 3G-Regel gelte für Lieferanten, Besucher und Kunden der Stadtverwaltung, unabhängig von einem vereinbarten Termin. Das teilt die Stadt mit. Um die Gebäude betreten zu dürfen, müsse ein entsprechender Nachweis über eine Impfung, Genesung oder Testung (nicht älter als 24 Stunden) in Verbindung mit einem Identitätsnachweis vorgelegt werden. Bei städtischen Veranstaltungen gelte die 2G-Regel. Ab Mittwoch sei der Zutritt zum Rathaus nur noch über den Haupteingang am Rathausplatz möglich. Ein barrierefreier Zugang sei weiterhin am Seiteneingang (Durchgang zwischen Rathausplatz und Willy-Brandt-Anlage) gewährleistet. Die Verwaltung bittet, vorhandene Online-Angebote unter www.frankenthal.de zu nutzen, etwa, um einen Bewohnerparkausweis zu beantragen. Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, sollten sich Kunden unter www.frankenthal.de/onlinetermin anmelden. Mitarbeiter seien auch telefonisch und per E-Mail erreichbar. Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren und drei Monaten können die Verwaltung ohne Nachweis besuchen.