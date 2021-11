Dass nun bereits in mehreren städtischen Gremien davon die Rede gewesen sei, dass Bebauungspläne in der Stadt keine Gültigkeit mehr besäßen, machte die SPD Flomersheim hellhörig und neugierig, um welche es sich dabei im Vorort handele. „Sie hätten uns weniger Arbeit gemacht, wenn sie nach den gültigen gefragt hätten“, antwortete Marika Denzer, Bereichsleiterin Planen und Bauen bei der Stadt, in der Ortsbeiratssitzung in Flomersheim vergangene Woche. In den meisten Fällen handele es sich dabei um Mängel in der Ausfertigung, sagte Denzer. Die betroffenen Bebauungspläne seien zwischen Satzungsbeschluss sowie der Verkündigung des Inkrafttretens nicht ordnungsgemäß unterzeichnet worden.