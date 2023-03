Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie zufrieden ist das Personal im Frankenthaler Rathaus mit seinem Arbeitgeber und den Anforderungen am Arbeitsplatz? Das soll eine Mitarbeiterbefragung zeigen. Geplant ist ein dreistufiges Verfahren, das neben der Befragung auch Optimierungsmöglichkeiten in den Blick nimmt und anschließend die Umsetzung auswertet.

Dafür will die Stadt rund 119.000 Euro in die Hand nehmen, wie Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss informierte. Einbezogen werden sollen alle Bereiche