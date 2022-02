Weil die Verwaltung nach eigenen Angaben für ihre Mitarbeiter mehr Platz braucht, sind in den letzten Monaten einzelne Bereiche umgezogen. Neu angemietet hat die Stadt vier Stockwerke im sogenannten Jakob-Müller-Center im Nachtweideweg, wo bis zu ihrem Umzug nach Mannheim die RKW Group ihren Verwaltungssitz hatte. Seit Sommer 2021 sei der Bereich Kultur und Sport dort untergebracht. Im Dezember seien Teile des Bauamts in das Gebäude umgezogen: die Bereichsleitung, die Stabsstelle Stadtentwicklung, die Abteilung Verwaltung sowie die Stadt- und Grünplanung. Straßen- und Brückenbau sowie Bauaufsicht verbleiben der Mitteilung zufolge vorerst im Gebäude Neumayerring 72. Wegen der Sanierung des Erkenbert-Museums sind dessen Mitarbeiter Ende Januar in den Nachtweideweg gewechselt. Ebenfalls umgezogen ist die Gleichstellungsstelle vom Rathaus in das Verwaltungsgebäude in der Karolinenstraße 3 (Räume 102 und 103). Mehr Infos zu Standorten der Stadtverwaltung und den Öffnungszeiten im Netz unter www.frankenthal.de/offen.