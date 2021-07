Gleich mehrere Sachbeschädigungen sind der Polizei zwischen Lambsheim und Flomersheim gemeldet worden. Dabei handelt es sich um drei Verteilerkästen sowie einen Mülleimer neben einer Rastbank.

Betroffen sind zwei Verteilerkästen der Firma Vodafone an der K6 zwischen Lambsheim und Flomersheim. Die nahe der Autobahnbrücke aufgestellten Kästen wurden von Unbekannten umgeworfen. Festgestellt wurden die Schäden bereits am 21. Juni beziehungsweise am 7. Juli. Auch ein Mülleimer neben einer Bank am Fuchsbach an der K6 wurde demoliert.

Schon zuvor war es entlang der Strecke, die als Abreiseweg für Besucher des Lambsheimer Weihers gilt, zu Vandalismus gekommen. Am 19. Juni wurde schon einmal ein Verteilerkasten der Telekom nach der Autobahnbrücke an der K4, Gemarkung Lambsheim, beschädigt.

Die Polizei geht von einer Schadenshöhe von jeweils rund 1000 Euro bei den Verteilerkästen sowie rund 500 Euro bei dem Mülleimer aus. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter hat die Polizei bisher nicht.